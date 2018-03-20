В Севастополе из-за непогоды остановили паромы

«Пассажирские катера в настоящее время работают в штатном режиме. В случае перекрытия рейда для перевозки граждан будут задействованы автобусы», — сказано в сообщении.

В Севастополе погода ухудшилась ближе к 15 часам. Сильный ветер ломал ветки деревьев и срывал с мест незакрепленные легкие предметы. Однако примерно через полчаса ветер затих, а дождь прекратился. В настоящее время в городе солнечно.