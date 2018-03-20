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16:17 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе из-за непогоды остановили паромы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий — усилением ветра до 15−20 метров в секунду и дождем — приостановлено движение паромов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажирские катера в настоящее время работают в штатном режиме. В случае перекрытия рейда для перевозки граждан будут задействованы автобусы», — сказано в сообщении.

О возобновлении работы паромной переправы будет сообщено дополнительно.

В Севастополе погода ухудшилась ближе к 15 часам. Сильный ветер ломал ветки деревьев и срывал с мест незакрепленные легкие предметы. Однако примерно через полчаса ветер затих, а дождь прекратился. В настоящее время в городе солнечно.

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