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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Пациенты Покровской больницы Петербурга лежат на полу в коридоре из-за переполненных палат

Медицинское учреждение проверяет Прокуратура и Роспотребнадзор.

«В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ».

Больничный коридор. На узеньких кушетках, расставленных вдоль стен, спят трое пациентов. Еще один мужчина лежит на кафельном полу, укутавшись теплым одеялом. Вот уже несколько дней такую пугающую картину можно наблюдать в неврологическом отделении Покровской больницы на Васильевском острое. Палаты медицинского учреждения переполнены, поэтому помощи врачей больные дожидаются, мягко говоря, в стесненных условиях.

Как рассказывают очевидцы, проблемы с размещением пациентов начались в конце прошлой рабочей недели. Сначала поступавших в отделение людей укладывали в коридоре на топчаны. Но потом закончились и они.

— Я сам лежал в палате, а вот людям в коридоре не повезло. Медики пытались разместить их настолько комфортно, насколько это можно сделать. Но больных очень много. Говорят, что туго с местами не только в нашем отделении, — поделился с «КП» Сергей.

ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ.

В понедельник фотографии лежащих на полу пациентов разлетелись по социальным сетям. Снимки привлекли внимание петербуржцев, которые стали делиться своим горьким опытом, а вместе с тем и специальных ведомств. На сообщения отреагировали сотрудники прокуратуры Василеостровского района.

— Мы проверяем соблюдение федерального законодательства в сфере оказания медицинских услуг в медучреждении. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, — сообщают в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что результаты проверки будут озвучены в конце недели.

Кроме того, снимками заинтересовались специалисты Роспотребнадзора.

— Вчера наши специалисты выезжали на место. Информация о том, какие меры были предприняты, мы озвучим позднее, — сообщили «Комсомольской правде» в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Сотрудники Покровской больницы ситуацию не комментирует, сославшись на отсутствие в больнице главного врача.

— Марина Николаевна уехала в совещание. Звоните завтра, — отрезала секретарь.

ЕСТЬ МНЕНИЕ.

Сергей Ануфриев, кандидат медицинских наук, основатель и директор Петербургского медицинского форума.

— Количество койко-мест в больницах строго регламентировано. Конечно, медицинское учреждение не имеет право брать пациентов сверх нормы. Это нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Он не подразумевает наличие больных в коридорах.

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