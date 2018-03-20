Пациенты Покровской больницы Петербурга лежат на полу в коридоре из-за переполненных палат
Медицинское учреждение проверяет Прокуратура и Роспотребнадзор.
Медицинское учреждение проверяет Прокуратура и Роспотребнадзор.
«В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ».
Больничный коридор. На узеньких кушетках, расставленных вдоль стен, спят трое пациентов. Еще один мужчина лежит на кафельном полу, укутавшись теплым одеялом. Вот уже несколько дней такую пугающую картину можно наблюдать в неврологическом отделении Покровской больницы на Васильевском острое. Палаты медицинского учреждения переполнены, поэтому помощи врачей больные дожидаются, мягко говоря, в стесненных условиях.
Как рассказывают очевидцы, проблемы с размещением пациентов начались в конце прошлой рабочей недели. Сначала поступавших в отделение людей укладывали в коридоре на топчаны. Но потом закончились и они.
— Я сам лежал в палате, а вот людям в коридоре не повезло. Медики пытались разместить их настолько комфортно, насколько это можно сделать. Но больных очень много. Говорят, что туго с местами не только в нашем отделении, — поделился с «КП» Сергей.
ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ.
В понедельник фотографии лежащих на полу пациентов разлетелись по социальным сетям. Снимки привлекли внимание петербуржцев, которые стали делиться своим горьким опытом, а вместе с тем и специальных ведомств. На сообщения отреагировали сотрудники прокуратуры Василеостровского района.
— Мы проверяем соблюдение федерального законодательства в сфере оказания медицинских услуг в медучреждении. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, — сообщают в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что результаты проверки будут озвучены в конце недели.
Кроме того, снимками заинтересовались специалисты Роспотребнадзора.
— Вчера наши специалисты выезжали на место. Информация о том, какие меры были предприняты, мы озвучим позднее, — сообщили «Комсомольской правде» в Управлении Роспотребнадзора по
Сотрудники Покровской больницы ситуацию не комментирует, сославшись на отсутствие в больнице главного врача.
— Марина Николаевна уехала в совещание. Звоните завтра, — отрезала секретарь.
ЕСТЬ МНЕНИЕ.
Сергей Ануфриев, кандидат медицинских наук, основатель и директор Петербургского медицинского форума.
— Количество
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