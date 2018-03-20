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16:37 (мск), источник: Кубань 24

Академия ФК «Краснодар» объявила набор девочек

Первый набор пройдет в сентябре этого года.

По многочисленным просьбам, базовая школа академии начнет экспериментальный набор девочек семи лет для занятий в манежах Краснодара.

Каждый манеж пополнит одна группа, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Академия ФК «Краснодар» откроет два новых манежа.

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