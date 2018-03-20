Академия ФК «Краснодар» объявила набор девочек
Первый набор пройдет в сентябре этого года.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Первый набор пройдет в сентябре этого года.
По многочисленным просьбам, базовая школа академии начнет экспериментальный набор девочек семи лет для занятий в манежах Краснодара.
Каждый манеж пополнит одна группа, сообщает
Как писал
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.