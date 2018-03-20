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19:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок в Нижнем Новгороде ждут в середине апреля

В городе уже начали готовиться к грядущему половодью.

Источник: AP 2018

Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде до сих пор стоят морозы, в городе уже начали готовиться к грядущему половодью. По прогнозу специалистов, до него осталось всего несколько недель.

— Вскрытие рек Ока и Сура ожидается с 06 по 14 апреля, реки Ветлуга — вторая декада апреля, — рассказала начальник Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмила Филина. — Сроки близки к норме. Влияющие на прохождение паводка показатели, такие как снегозапасы, запасы воды и толщина льда на реках области, ниже или близки к среднемноголетним значениям.

Впрочем, совсем расслабляться нижегородцам не стоит. Особенно жителям тех территорий, которые попадают в зону риска по половодью. В Нижнем Новгороде к ним традиционно относят Канавинский, Ленинский и Автозаводский районы.

— В Нижнем Новгороде уже создан оперативный штаб и восемь противопаводковых отрядов, — рассказали в городском управлении ГОЧС. — В общей сложности, на эти цели из бюджета планируют выделить 54 миллиона рублей.

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