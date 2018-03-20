Минобрнауки разработало проект новых образовательных стандартов

Источник: РИА "Новости"

«Они дадут возможность учащимся беспрепятственно продолжить свое обучение на любом этапе, в любой школе любого региона нашей страны», — приводит «Интерфакс» слова министра.

Главное значение новых стандартов, по словам госпожи Васильевой, в том, что «они позволят обеспечить не номинальное, а реальное, единое образовательное пространство».

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Министр отметила, что существовавшая ранее значительная вариативность программ увеличивала нагрузку на ребенка, особенно «при переходе им из одной школы в другую по каким-либо причинам».

Как сообщает глава Минобрнауки, в обсуждении документа приняли участие более 7000 человек. После обсуждения в Академии наук и соответствующих институтах, по словам Ольги Васильевой, почти не поступило серьезных возражений по конкретизации учебных программ в точных науках и истории.