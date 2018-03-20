Минобрнауки разработало проект новых образовательных стандартов
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ее ведомство завершило работу над проектом создания новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ее ведомство завершило работу над проектом создания новых федеральных государственных образовательных стандартов.
«Они дадут возможность учащимся беспрепятственно продолжить свое обучение на любом этапе, в любой школе любого региона нашей страны», — приводит «Интерфакс» слова министра.
Главное значение новых стандартов, по словам госпожи Васильевой, в том, что «они позволят обеспечить не номинальное, а реальное, единое образовательное пространство».
Как сообщает глава Минобрнауки, в обсуждении документа приняли участие более 7000 человек. После обсуждения в Академии наук и соответствующих институтах, по словам Ольги Васильевой, почти не поступило серьезных возражений по конкретизации учебных программ в точных науках и истории.
Новый стандарт по литературе, как рассказал член Гильдии словесников, учитель литературы в московской гимназии № 1514 Антон Скулачев, не поддержали уже 650 человек. Напомним, на сайте Гильдии словесников опубликовано письмо школьных учителей, методистов и преподавателей вузов, в котором говорится, что нововведения «перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.