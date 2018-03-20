Ночью на двух центральных улицах Воронежа запретят движение
Ограничение будет действовать 7 часов.
Ограничение будет действовать 7 часов.
Городские власти запретят движение по двум центральным улицам Воронежа — Пушкинской и Фридриха Энгельса — в ночь на 21 марта, сообщила
Ограничения связаны с уборкой снега, уточнили в городской администрации. Власти заранее извинились перед автомобилистами за временные неудобства и попросили выбирать пути объезда.
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