Ночью на двух центральных улицах Воронежа запретят движение

Городские власти запретят движение по двум центральным улицам Воронежа — Пушкинской и Фридриха Энгельса — в ночь на 21 марта, сообщила пресс-служба мэрии. Автомобилисты не смогут проехать от улицы Плехановской до улицы 20 лет Октября с 22:00 вторника, 20 марта, до 5:00 среды, 21 марта.