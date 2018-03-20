В Самаре работает приемная председателя Следственного комитета России
В Самаре со всеми жалобами на работу следствия и просьбами о защите прав и свобод граждан можно обратиться в приемную председателя Следственного комитета России.
В Самаре со всеми жалобами на работу следствия и просьбами о защите прав и свобод граждан можно обратиться в приемную председателя Следственного комитета России.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, все обращение, поданные через приемную, регистрируются в особой книге учета, после чего в семидневный срок направляются в Управление по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета Российской Федерации.
Расположена приемная на ул. Степана Разина, 37 (здание регионального Следственного комитета) в кабинете приема граждан.
Обращаться туда можно без предварительной записи в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг) и с 10:00 до 16:00 (пятница) с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.
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