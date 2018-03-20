Питбуль стал мамой для сотни котят
После потери друга питбуль стал приемной мамой для бездомных котят, и это помогло ему пережить утрату.
После потери друга питбуль стал приемной мамой для бездомных котят, и это помогло ему пережить утрату.
Когда американка Ронда Лайн пришла выбирать питомца в приют в 2006 году, питбуль Зука сразу показалась ей особенной. Ронда рассказывает, что Зука мгновенно подружилась со Стаутом, одним из двух котов в ее доме, и следующие семь лет они оставались лучшими друзьями. Однако в 2013 году Стаута пришлось усыпить
Этого котенка Ронда собиралась устроить в приют, но Зука сразу же принялась ухаживать за ним, и вскоре они стали не разлей вода.
Ронда часто приносит домой брошенных котят. Они проводят в ее доме от недели до месяца, пока не появляется возможность отдать их в добрые руки. Все это время за котятами ухаживает Зука.
Несмотря на то, что собака весит более 20 кг, она всегда осторожна, терпелива и нежна. В ее «детсадовской группе» побывало уже больше сотни котят. Ронда даже завела для Зуки инстаграм.
12-летняя Зука больше не грустит о потере друга. Она все еще любит спать вместе с котятами, терпеливо сносит их игры у себя на загривке b больше всего любит умывать их после еды.
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