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10Луминале-2018
18:21 (мск), источник: Моя Планета

Питбуль стал мамой для сотни котят

После потери друга питбуль стал приемной мамой для бездомных котят, и это помогло ему пережить утрату.

Когда американка Ронда Лайн пришла выбирать питомца в приют в 2006 году, питбуль Зука сразу показалась ей особенной. Ронда рассказывает, что Зука мгновенно подружилась со Стаутом, одним из двух котов в ее доме, и следующие семь лет они оставались лучшими друзьями. Однако в 2013 году Стаута пришлось усыпить из-за болезни почек. Тогда Зука затосковала. Она стала унылой и спала больше обычного. Но однажды Ронда вернулась домой с котенком, которого назвали Обязьянкой.

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Этого котенка Ронда собиралась устроить в приют, но Зука сразу же принялась ухаживать за ним, и вскоре они стали не разлей вода. Тогда-то и стало понятно, что у Зуки прирожденный талант воспитателя.

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Ронда часто приносит домой брошенных котят. Они проводят в ее доме от недели до месяца, пока не появляется возможность отдать их в добрые руки. Все это время за котятами ухаживает Зука.

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Несмотря на то, что собака весит более 20 кг, она всегда осторожна, терпелива и нежна. В ее «детсадовской группе» побывало уже больше сотни котят. Ронда даже завела для Зуки инстаграм.

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12-летняя Зука больше не грустит о потере друга. Она все еще любит спать вместе с котятами, терпеливо сносит их игры у себя на загривке b больше всего любит умывать их после еды.

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