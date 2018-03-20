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18:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Капремонт участка трассы М-4 «Дон» на подъезде к Воронежу завершат в 2018 году

Специалисты намерены закончить работы до начала пика сезона отпусков.

Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

ГК «Автодор» планирует завершить капремонт участка трассы М-4 «Дон» на подъезде к Воронежу в 2018 году, сообщила пресс-служба компании во вторник, 20 марта. Речь идет об участке 486−492 км в Рамонском районе на подъезде к обходу Воронежа из Москвы.

Специалисты начали работы в 2017 году. В ходе капремонта дорожники завершат устройство третьей полосы движения, установят ограждения, энергосберегающее освещение, знаки, нанесут разметку. Дорожное покрытие на участке трассы ремонтируют с использованием инновационных материалов и технологий, которые должны повысить стойкость и долговечность покрытия.

Транспортный поток на участке достигает более 80 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что после капремонта его пропускная способность значительно увеличится. Специалисты намерены завершить работы до начала пика сезона отпусков.

Контекст

В 2017 году в Воронежской области отремонтировали 94,8 км трасс федерального значения. Дорожники выполнили капремонт на 15,6 км дорог. Рабочие также отремонтировали три конструкции общей протяженностью 345,1 погонных метра. Работы в 2018 году продолжатся на мостах через реки Студенец, Большой Лог, Тойда и Хопер.

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