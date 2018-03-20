Казахстанским дипломатам оплатят покупку смокингов и шляп

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в постановлении Правительства РК от 14 марта 2018 года № 123, передает Tengrinews.kz.

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Положение о представительской экипировке сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан изложено в новой редакции.

«Устанавливаются следующие предметы представительской экипировки сотрудников дипломатической службы: для мужчин: пальто, плащ, куртка, костюм, фрак, смокинг, пояс (в том числе ремень), манишка, пиджак, брюки, жилет, галстук (в том числе галстук-бабочка), рубашка, головной убор, перчатки, обувь; для женщин: пальто, плащ, куртка, костюм, пиджак, жилет, брюки, юбка, платье, рубашка (в том числе блузка), головной убор, перчатки, обувь», — говорится в Главе 2 «Предметы представительской экипировки сотрудников дипломатической службы».

Также новые правила допускают аренду смокингов и платьев. В прежней редакции правил дипломатам-мужчинам были положены пальто, костюм зимний, костюм летний, галстук, зимняя обувь, летняя обувь, сорочка. Женщинам выплачивалась компенсация за покупку пальто, зимнего и летнего костюма, вечернего платья, зимней и летней обуви и блузки.