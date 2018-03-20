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10Луминале-2018
18:07 (мск), источник: Nur.kz

Власти Таджикистана объяснили, как нужно одеваться женщинам

Министерство культуры Таджикистана издало книгу-инструкцию, где четко прописано, как следует одеваться гражданкам страны в различных ситуациях, передает Asia-Plus.

В книгу «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в Республике Таджикистан» включены эскизы национальных костюмов.

Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи, издание описывает подобающий внешний вид для любого случая жизни.

Так, помимо раздела для невест или праздников Навруз и Мехргон, есть рекомендации для сотрудниц государственных органов.

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