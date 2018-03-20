Власти Таджикистана объяснили, как нужно одеваться женщинам
Министерство культуры Таджикистана издало
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Министерство культуры Таджикистана издало
В книгу «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в Республике Таджикистан» включены эскизы национальных костюмов.
Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи, издание описывает подобающий внешний вид для любого случая жизни.
Так, помимо раздела для невест или праздников Навруз и Мехргон, есть рекомендации для сотрудниц государственных органов.
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