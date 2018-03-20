В Ташкенте начинается отбор студентов на бесплатное обучение в вузах России

Источник: Sputnik

Пройти отбор можно будет в двух местах: в Российском центре науки и культуры и филиале МГУ имени Ломоносова.

«До начала отборочных испытаний претенденту, поступающему по программам бакалавриата и специалитета, чья заявка имеет статус “Заявление принято”, будет направлено приглашение на отборочные мероприятия через портал Russia.Study», — говорится в сообщении РЦНК.

Ранее сообщалось, что в этом году студентам из Узбекистана выделено 203 бюджетных места в вузах России.