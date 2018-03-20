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17:06 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте начинается отбор студентов на бесплатное обучение в вузах России

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте с 26 по 31 марта для абитуриентов пройдут отборочные испытания в российские вузы.

Источник: Sputnik

Пройти отбор можно будет в двух местах: в Российском центре науки и культуры и филиале МГУ имени Ломоносова.

«До начала отборочных испытаний претенденту, поступающему по программам бакалавриата и специалитета, чья заявка имеет статус “Заявление принято”, будет направлено приглашение на отборочные мероприятия через портал Russia.Study», — говорится в сообщении РЦНК.

Ранее сообщалось, что в этом году студентам из Узбекистана выделено 203 бюджетных места в вузах России.

Кроме того, в республике в ближайшее время будут открыты филиалы пяти ведущих российских вузов.

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