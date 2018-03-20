Брутальные толстяки объявили войну худосочным мужчинам
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В официальном рекламном ролике новой джинсовой коллекции снимались американский
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«Я пригласил несколько
Фотосессию провел фотограф Тони Тротт.
В феврале группа активисток движения за бодипозитив появилась на неделе моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров использовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу. Женщины прошли по городу с плакатами «LFW: А где же формы?» и «Любите свои формы».
Акция протеста была организована совместно с
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