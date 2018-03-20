Перечень запретов для гостей фестиваля ЧМ-2018 установила FIFA
Фестиваль для фанатов футбола пройдёт на Театральной площади
Фестиваль для фанатов футбола пройдёт на Театральной площади
Стало известно о перечне запретов для участников фестиваля болельщиков, который состоится в донской столице на Театральной площади в ходе ЧМ-2018 по футболу.
Весь список запрещенных и ограниченных к проносу предметов на фестиваль болельщиков FIFA прописан в документе, который прикреплен к электронному лоту, опубликованному на сайте Госзакупок.
Список состоит из 44 позиций.
Кроме стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя, нельзя будет пронести зонтики длиной более 25 см, термосы и фляги, скутеры, дроны, складные стулья и флаги.
Также запрещены баннеры размером больше двух метров в длину, бумажные рулоны, фонари, лекарства более одной упаковки.
Стеклянную тару,
Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Табу действует и на спортинвентарь, велосипеды, ролики, скейты и самокаты.
На территории мероприятия будет запрещена любая агитация, в том числе политическая и рекламная.
Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в
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