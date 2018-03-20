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17:13 (мск), источник: "Российская газета"

Черноморский флот вооружат гравитационными противолодочными ракетами

Малые противолодочные корабли Черноморского флота получат новые ракеты для поражения подлодок. Первыми новые ракеты для комплекса «Запад» получат корветы типа «Альбатрос» проектов 1124 и 1124 М. Об этом сообщают РИА-Новости.

«Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 “Запад” обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров», — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что противолодочный комплекс РПК-8 был разработан еще в 1991 году и представляет собой 12-ствольную реактивную бомбометную установку калибра 212-мм. Однако вместо прежних снарядов используются торпеды и глубинные бомбы комплекса «Смерч-2». Ракета нового противолодочного комплекса «Запад» наводится на цель при помощи информации гидроакустической станции корабля.

После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель. В отличии от традиционных торпед гравитационные подводные снаряды, не имеющие двигателя, перемещаются скрытно для гидроакустических систем атакуемых объектов. Вероятность поражения подводной лодки одним залпом — 0,8.

Время подготовки к стрельбе с момента обнаружения цели — не более 15 секунд. Вес гравитационного снаряда — 67 килограммов, взрывчатого вещества — 19,5 килограммов.

Кроме того, гравитационные ракеты можно устанавливать также на самолеты, вертолеты и подводные лодки. Согласно сообщению Ростеха, до 2020 года стрельбы такими ракетами будут модернизированы малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.

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