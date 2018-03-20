Черноморский флот вооружат гравитационными противолодочными ракетами

«Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 “Запад” обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров», — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что противолодочный комплекс РПК-8 был разработан еще в 1991 году и представляет собой 12-ствольную реактивную бомбометную установку калибра 212-мм. Однако вместо прежних снарядов используются торпеды и глубинные бомбы комплекса «Смерч-2». Ракета нового противолодочного комплекса «Запад» наводится на цель при помощи информации гидроакустической станции корабля.

После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель. В отличии от традиционных торпед гравитационные подводные снаряды, не имеющие двигателя, перемещаются скрытно для гидроакустических систем атакуемых объектов. Вероятность поражения подводной лодки одним залпом — 0,8.

Время подготовки к стрельбе с момента обнаружения цели — не более 15 секунд. Вес гравитационного снаряда — 67 килограммов, взрывчатого вещества — 19,5 килограммов.