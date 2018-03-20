21 марта в Самаре отметят межнациональный праздник Навруз
Гости праздника увидят театрализованное действие, концерт с элементами национальных обрядов и выставку
Гости праздника увидят театрализованное действие, концерт с элементами национальных обрядов и выставку
В среду, 21 марта в 17:00 в
Праздник проводят ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», региональная общественная организация «Союз народов Самарской области» при поддержке администрации губернатора, областного министерства культуры и администрации Самары.
В празднике традиционно участвуют представители разных народов Самары и региона,
Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения. Это праздник весеннего равноденствия и начала нового года у ираноязычных, тюркоязычных и других народов. Он стал традиционным и для Самарской области, где его встречают казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. С 2011 года в регионе Навруз отмечается как межнациональный праздник.
Цель праздника — не только отметить начало весны, но и показать все разнообразие традиций народов, проживающих на территории Самары и области.
Программа мероприятия.
— театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!»;.
— концертная программа с элементами национальных обрядов;.
— выставка
Вход на мероприятие свободный.
Справка
Навруз был «рожден» более трёх тысяч лет назад в Персидской империи среди приверженцев зороастризма. Как один из древних праздников человечества, с 2009 года решением ЮНЕСКО он включен в список нематериального культурного наследия человечества (наряду с другими 76-ю элементами нематериального наследия со всего мира).
В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках обсуждения пункта 49 повестки дня «Культура мира» была принята резолюция, озаглавленная «Международный день Навруза» (21 марта).
Во многих странах сегодня Навруз отмечается как государственный праздник — например, в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Македонии, Турции, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.
Концепция проведения межнационального праздника основана на сохранении традиций народов, отмечающих Навруз. Все они очень трепетно относятся к обычаям, к своей истории. Это объединение людей разных национальностей в едином пространстве, движущихся к единой цели — добру, миру и дружбе.
Каждый народ празднует Навруз
Среди народов, отмечающих Навруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год.
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