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17:28 (мск), источник: АиФ Самара

21 марта в Самаре отметят межнациональный праздник Навруз

Гости праздника увидят театрализованное действие, концерт с элементами национальных обрядов и выставку декоративно-прикладного творчества.

В среду, 21 марта в 17:00 в учебно-спортивном центре «Грация» на улице Физкультурная, 116, состоится областной межнациональный праздник «Навруз — 2018», сообщает администрация Самары.

Праздник проводят ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», региональная общественная организация «Союз народов Самарской области» при поддержке администрации губернатора, областного министерства культуры и администрации Самары.

В празднике традиционно участвуют представители разных народов Самары и региона, национально-культурных центров, что способствует сохранению культурного разнообразия, а также продвижению ценностей добрососедства и взаимопонимания. Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе.

Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения. Это праздник весеннего равноденствия и начала нового года у ираноязычных, тюркоязычных и других народов. Он стал традиционным и для Самарской области, где его встречают казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. С 2011 года в регионе Навруз отмечается как межнациональный праздник.

Цель праздника — не только отметить начало весны, но и показать все разнообразие традиций народов, проживающих на территории Самары и области.

Программа мероприятия.

— театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!»;.

— концертная программа с элементами национальных обрядов;.

— выставка декоративно-прикладного творчества.

Режиссер-постановщик праздничного мероприятия — Алексей Щербинин. По режиссерской задумке «Навруз-2018» — это современное театрализованное концертно-массовое действо, которое не только познакомит с обычаями одного из самых древних на земле праздников, но и объединит людей разных поколений.

Вход на мероприятие свободный.

Справка

Навруз был «рожден» более трёх тысяч лет назад в Персидской империи среди приверженцев зороастризма. Как один из древних праздников человечества, с 2009 года решением ЮНЕСКО он включен в список нематериального культурного наследия человечества (наряду с другими 76-ю элементами нематериального наследия со всего мира).

В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках обсуждения пункта 49 повестки дня «Культура мира» была принята резолюция, озаглавленная «Международный день Навруза» (21 марта).

Во многих странах сегодня Навруз отмечается как государственный праздник — например, в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Македонии, Турции, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.

Концепция проведения межнационального праздника основана на сохранении традиций народов, отмечающих Навруз. Все они очень трепетно относятся к обычаям, к своей истории. Это объединение людей разных национальностей в едином пространстве, движущихся к единой цели — добру, миру и дружбе.

Каждый народ празднует Навруз по-особенному, но есть и общие черты — национальные блюда, праздничная одежда, исполнение народных песен и др. Здесь присутствует красочная палитра традиций для создания атмосферы народного праздника, в обычаях которого отражена связь человека и природы.

Среди народов, отмечающих Навруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год.

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