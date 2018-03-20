Что значит, если школу или детсад в Подмосковье закрыли на карантин

Источник: РИА "Новости"

Когда вводится карантин

Карантинные меры принимаются чаще всего в связи с распространением вирусных заболеваний — гриппа и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора по Московской области, за неделю с 9 по 16 марта 2018 года, в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 11 групп в девяти ДОУ (в Серпуховском районе, Красногорске, Химках, Лобне, Долгопрудном, Подольске) и 10 классов в четырех СОШ (в Шатуре и Электрогорске). Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

— Школьный класс или группу детского сада закрывают на карантин по ОРВИ и гриппу в том случае, если 20% детей заболели. В этом случае занятия отменяются. При этом нужно подтвердить факт заболевания справкой от врача, просто так пропускать посещения занятий нельзя.

— В школах и детских садах карантин может вводиться директором образовательного учреждения, если общий порог заболеваемости также превысил 20%. Закрытие школ области или отдельного города вводит главный санитарный врач региона и отдел образования.

— Карантинные меры могут быть частично приняты и в том случае, если заболевших детей много, но для полного закрытия группы или класса еще недостаточно. В таком случае занятия продолжаются, но на них вводится ряд ограничений: в детских садах отменяются все массовые мероприятия, прогулки на участках других групп, а также физкультура на улице или вне помещения группы.

В школах смена аудиторий классами временно приостанавливается, ученики остаются в своих классах. Помещения проветриваются каждую перемену, а раз в смену делается влажная уборка кабинета.

— В области, регионе и городе карантин вводится и снимается указом органа исполнительной власти по предписанию главного санитарного врача данного населенного пункта.

Что делать родителям

Родителям о введении карантине должны сообщить в тот же день, когда он принят. В информационном сообщении о карантине должен быть указан номер приказа, согласно которому он объявлен.

Родители могут отказаться от пребывания ребенка в детском саду на весь период карантина.

Родители детей, чей возраст не превышает 7 лет, могут уйти на больничный. Сделать это может только один из родителей. Для получения больничного листа необходимо взять справку у врача-эпидемиолога в поликлинике, которая обслуживает ваш детский сад. На основании этой справки лечащий врач ребенка в поликлинике, где он наблюдается, должен выдать одному из родителей больничный по карантину.

Можно ли посещать занятия

В период, когда введены карантинные меры, ребенок может продолжать посещать детский сад, но при условии, что он находился группе в тот день, когда карантин объявили. Если же ребенок по каким-либо причинам отсутствовал, то в посещении сада могут отказать до снятия ограничений, также могут предложить временный перевод в другую группу.

При этом родители не смогут получить справку об эпидемиологическом окружении ребенка, поэтому отдых, дальние поездки и плановую госпитализацию придется отложить до того момента, когда карантин с группы или класса снимут.

Если на карантин закрывают класс в школе, то ученики либо соблюдают ряд ограничений в учебном процессе, либо освобождаются от занятий. Пропущенные часы уроков не восстанавливаются и не проводятся в дополнительное время. Поэтому следует уделить внимание учебе — программу все равно придется срочно догонять.

Сколько длится карантин

Обычно местный карантин объявляется на 7 дней, но его могут продлить, если наблюдается увеличение числа заболевших или симптомы сохраняются на протяжении всего карантинного срока. Если учащиеся выздоровели — его отменяют.

Полностью снимают карантин тогда, когда уровень заболеваемости по отдельному учреждению или населенному пункту опускается ниже эпидемиологического порога.

Профилактика

По информации Управления Роспотребнадзора по Московской области, в период карантина и распространения вирусов рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики гриппа и ОРВИ:

— по возможности сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей (крупные ТЦ, театры, выставки, концерты и пр.), а также общественном транспорте;.

— при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь маской (здоровому человеку менять одноразовую маску следует через каждые 4 часа использования, больному — каждые 2 часа, использованную маску нужно поместить в полиэтиленовый пакет и выбросить, стирать и использовать ее повторно нельзя);.

— избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;.

— регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;.

— регулярно проветривайте помещения, делайте влажную уборку дома, а также почаще стирайте одежду и постельное белье;.

— ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);.

— в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью по согласованию с врачом, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата;.

— старайтесь вести здоровый образ жизни: высыпаться, сбалансированно питаться и заниматься физкультурой;.

— при появлении признаков заболевания респираторной инфекцией обратитесь за медицинской помощью, а при необходимости возьмите больничный;.