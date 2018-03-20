В Самаре будет семь скульптур официального талисмана ЧМ-2018
Продолжается и установка инсталляций SAMARA2018.
Продолжается и установка инсталляций SAMARA2018.
В Самаре на прошлой неделе установили первую скульптуру официального талисмана Чемпионата мира по футболу в России -Волк Забивака появился около одного из отелей на улице Алексея Толстого, высота фигуры — 1,7 метра, сообщает администрация областного центра.
Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их в ближайшее время установят на туристических маршрутах, около билетного центра и на площади Куйбышева — площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Ю. А. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе «Локомотив».
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