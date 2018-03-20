В Самаре будет семь скульптур официального талисмана ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В Самаре на прошлой неделе установили первую скульптуру официального талисмана Чемпионата мира по футболу в России -Волк Забивака появился около одного из отелей на улице Алексея Толстого, высота фигуры — 1,7 метра, сообщает администрация областного центра.

Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их в ближайшее время установят на туристических маршрутах, около билетного центра и на площади Куйбышева — площадке Фестиваля болельщиков FIFA.