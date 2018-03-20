Проезд по улицам Чкалова и Карла Либкнехта ограничили на три дня в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Очередное ограничение проезда на иркутских дорогах. Так, с 20 по 23 марта рабочие ограничили движение транспорта по улицам Карла Либкнехта, 40 и на улице Чкалова, 36.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением работ по укладке дорожных плит на проезжей части. Водителям на этих участках стоит быть особенно внимательными.

Кстати, это не первое ограничение проезда по Карла Либкнехта. 23 марта из-за аварийных земляных ремонтных работ на теплотрассе, там закроют для проезда участок возле дома 145а.