На Кубани 21 марта возможны дожди и грозы
Ветер
Ветер
Температура воздуха ночью 4−9 °С, местами при прояснении в северной половине до 0…-2 °С, днем в северной половине края 3−8 °С, местами до +10 °С, в южной половине 7−12 °С, местами до +15 °С.
На Черноморском побережье ночью и утром временами дождь, в районе Сочи местами сильные осадки, днем местами кратковременный дождь. Местами гроза, ветер
В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер
Сочи +12…+14 °C кратковременный дождь.
Туапсе +10…+12 °C кратковременный дождь.
Геленджик +10…+12 °C преимущественно без осадков.
Новороссийск +9…+11 °C преимущественно без осадков.
Анапа +9…+11 °C преимущественно без осадков.
Крымск +11…+13 °C преимущественно без осадков.
Ейск +3…+5 °C преимущественно без осадков.
Тихорецк +10…+12 °C преимущественно без осадков.
Кропоткин +10…+12 °C преимущественно без осадков.
Армавир +12…+14 °C преимущественно без осадков.
Лабинск +13…+15 °C возможен дождь.
Белореченск +13…+15 °C преимущественно без осадков.
Горячий Ключ +11…+13 °C преимущественно без осадков.
Краснодар +11…+13 °C переменная облачность.
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