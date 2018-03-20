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18:00 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 21 марта возможны дожди и грозы

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с, утром и днем 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с, в отдельных пунктах до 25 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 87% 754 мм рт. ст. 12 м/с

Температура воздуха ночью 4−9 °С, местами при прояснении в северной половине до 0…-2 °С, днем в северной половине края 3−8 °С, местами до +10 °С, в южной половине 7−12 °С, местами до +15 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром временами дождь, в районе Сочи местами сильные осадки, днем местами кратковременный дождь. Местами гроза, ветер юго-западный 6−11 м/с местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 °С, днем 7−12 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, временами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 °С, днем 11−13 °С.

Сочи +12…+14 °C кратковременный дождь.

Туапсе +10…+12 °C кратковременный дождь.

Геленджик +10…+12 °C преимущественно без осадков.

Новороссийск +9…+11 °C преимущественно без осадков.

Анапа +9…+11 °C преимущественно без осадков.

Крымск +11…+13 °C преимущественно без осадков.

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C преимущественно без осадков.

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C преимущественно без осадков.

Ейск +3…+5 °C преимущественно без осадков.

Тихорецк +10…+12 °C преимущественно без осадков.

Кропоткин +10…+12 °C преимущественно без осадков.

Армавир +12…+14 °C преимущественно без осадков.

Лабинск +13…+15 °C возможен дождь.

Белореченск +13…+15 °C преимущественно без осадков.

Горячий Ключ +11…+13 °C преимущественно без осадков.

Краснодар +11…+13 °C переменная облачность.

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