Останки троих бойцов Красной армии нашли при очистке Севастополя от боеприпасов
20 марта.
20 марта.
«Пока неизвестно, сколько (еще — ИФ) воинов покоится в данной местности. Пиротехники чрезвычайного ведомства, проводя работу по очистке севастопольской земли от взрывоопасных предметов времен войны в случае обнаружения останков солдат, павших во время войны, будут сообщать об этом поисковым отрядам», — говорится в
Порядка 540 опасных предметов и 4,4 тыс. патронов найдены в районе второго кордона лесничества Севастополя.
«После завершения работ пиротехники МЧС обследовали близлежащую местность на наличие других опасных находок, обнаружили останки трех бойцов. По найденной амуниции удалось установить, что это солдаты Красной Армии», — отмечается в
Спасатели сообщили о погибших солдатах в объединение поисковых отрядов «Долг», специалисты уже выехали на место для эксгумации красноармейцев.
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