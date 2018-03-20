Останки троих бойцов Красной армии нашли при очистке Севастополя от боеприпасов

«Пока неизвестно, сколько (еще — ИФ) воинов покоится в данной местности. Пиротехники чрезвычайного ведомства, проводя работу по очистке севастопольской земли от взрывоопасных предметов времен войны в случае обнаружения останков солдат, павших во время войны, будут сообщать об этом поисковым отрядам», — говорится в пресс-релизе.