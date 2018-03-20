Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Анастасия Костенко перестала скрывать беременность
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Как Малахов и Стриженова выглядели 20 лет назад
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Луминале-2018
18:16 (мск), источник: Интерфакс

Останки троих бойцов Красной армии нашли при очистке Севастополя от боеприпасов

20 марта. Interfax-Russia.ru — Пиротехники нашли останки троих бойцов Красной Армии в районе обнаружения склада боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ во вторник.

«Пока неизвестно, сколько (еще — ИФ) воинов покоится в данной местности. Пиротехники чрезвычайного ведомства, проводя работу по очистке севастопольской земли от взрывоопасных предметов времен войны в случае обнаружения останков солдат, павших во время войны, будут сообщать об этом поисковым отрядам», — говорится в пресс-релизе.

Порядка 540 опасных предметов и 4,4 тыс. патронов найдены в районе второго кордона лесничества Севастополя.

«После завершения работ пиротехники МЧС обследовали близлежащую местность на наличие других опасных находок, обнаружили останки трех бойцов. По найденной амуниции удалось установить, что это солдаты Красной Армии», — отмечается в пресс-релизе.

Спасатели сообщили о погибших солдатах в объединение поисковых отрядов «Долг», специалисты уже выехали на место для эксгумации красноармейцев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Питбуль стал мамой для сотни котят
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь