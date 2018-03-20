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18:43 (мск), источник: 36on.ru

МЧС предупреждает воронежцев о сильной метели и снежных заносах

В Воронежской области ожидается неблагоприятное метеорологическое явление погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

В нем говорится, что завтра, 21 марта, в регионе возможны сильный снег и налипание мокрого снега, а также метель и снежные заносы, которые могут привести к сильному снижению видимости на дорогах, обрыву воздушных линий электропередач и разрушению крыш и легких зданий. Спасатели напоминают: в случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112».

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что «предвыборные» снегопады в Черноземье будут не последними. Специалисты службы Gismeteo прогнозировали обильные осадки на среду, 21 марта. Ожидается, что это будет последний удар, нанесенный зимой перед тем, как она уйдет, и наступит настоящая весна. С четверга в регионе ожидается снижение морозов, погода выйдет в плюс на следующей неделе. Уже во вторник, 27 марта, столбики термометров днем будут показывать +2°C.

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