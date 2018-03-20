Пропавший месяц назад мужчина вернулся домой
Виктор Колпоносов исчез в Верхнем Мамоне 23 февраля.
Виктор Колпоносов исчез в Верхнем Мамоне 23 февраля.
Поиски 44-летнего Виктора Колпоносова прекращены. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «Черноземье». Житель села Верхний Мамон сам вернулся домой. Информация о том, где практически месяц находился мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, не раскрывается.
Напомним, сейчас волонтеры и полицейские разыскивают 32-летнего Станислава Гребенюка. Мужчина ушел из дома в селе Губарево 1 марта, с тех пор он нигде не объявлялся. Всех, кто
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.