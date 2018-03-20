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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший месяц назад мужчина вернулся домой

Виктор Колпоносов исчез в Верхнем Мамоне 23 февраля.

Поиски 44-летнего Виктора Колпоносова прекращены. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «Черноземье». Житель села Верхний Мамон сам вернулся домой. Информация о том, где практически месяц находился мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, не раскрывается.

Напомним, сейчас волонтеры и полицейские разыскивают 32-летнего Станислава Гребенюка. Мужчина ушел из дома в селе Губарево 1 марта, с тех пор он нигде не объявлялся. Всех, кто что-либо знает о том, где находится Станислав, просят позвонить по телефонам: 8−909−215−66−06 и 8−980−345−90−35. Также поисковики просят помочь найти 40-летнюю Аллу Бондареву и 16-летнего Никиту Живоглазова.

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