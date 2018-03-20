Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану в праздничные дни

Источник: Sputniknews.kz

По данным метеорологов с 23 по 25 марта в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской Костанайской и Павлодарской областях в связи с выпадением осадков (преимущественно дождь) и с сохранением положительных температур воздуха существуют риски формирования талого стока, подъема уровня воды и подтопления на пойменных участках.

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С 23 по 24 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях также в связи с повышением температуры воздуха и выпадением осадков, местами сильных в Актюбинской области, существуют риски формирования талого стока, подъема уровня воды и подтопления.

С 23 по 26 марта в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях в связи с потеплением и выпадением дождей, местами сильных, также возможно формирование склонового и местного стока, колебания и подъема уровня воды. В Южном Казахстане такая вероятность сохранится в период с 23 по 25 марта.

В Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь 23 марта.