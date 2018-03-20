Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану в праздничные дни
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. В предстоящие праздничные дни по всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. В предстоящие праздничные дни по всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
По данным метеорологов с 23 по 25 марта в Карагандинской, Акмолинской,
С 23 по 24 марта в
С 23 по 26 марта в
В Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь 23 марта.
Ранее метеослужба «Казгидромет» предупредила об осадках в виде дождя и снега и дальнейшим образованием гололеда в Акмолинской области и Астане.
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