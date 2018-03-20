Умер экс-министр МВД Виктор Ерин

С 1973 года Ерин проходил службу на pуководящих должностях в Управлении уголовного розыска МВД Татарской АССР, а с 1983 года — в Главном управлении БХСС МВД СССР. В 1988 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР, c 1990 года по 1991 год был заместителем министра, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР. В 1992 году Ерин был назначен министром МВД России. В октябре 1993 года был удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.