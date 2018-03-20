Движение пригородных маршрутов в Астане было приостановлено
Движение пригородных маршрутов в Астане было приостановлено, передает корреспондент Тengrinews.kz.
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Движение пригородных маршрутов в Астане было приостановлено, передает корреспондент Тengrinews.kz.
«В связи с погодными условиями (сильный гололед) движение пригородных маршрутов номер 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316 приостановлено! Приносим свои извинения!» — говорится в сообщении Astana LRT.
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