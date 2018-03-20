СМИ: Стивена Хокинга похоронят рядом с Исааком Ньютоном

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.