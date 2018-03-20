СМИ: Стивена Хокинга похоронят рядом с Исааком Ньютоном

Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter вещательная корпорация Би-би-си.
Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.
Основная область научных изысканий Хокинга — космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (это явление получило название «излучение Хокинга»). Стивен Хокинг — автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» и многих других.
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