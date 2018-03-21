Воронежцев зовут на «Весну в театре»
Оперный театр приготовил концерт в рамках проекта «Золотые хиты».
Оперный театр приготовил концерт в рамках проекта «Золотые хиты».
25 марта, накануне Всемирного дня театра, театр оперы и балета приглашает воронежцев на необычный уикенд. В фойе покажут премьеру концертной программы «Весна в театре».
— Театрализованный эстрадный концерт в рамках проекта «Золотые хиты» станет главным событием вечера. Воронежцы услышат песни, от которых веет радостью и весенним настроением. Неистощимый на яркие креативные идеи Алексей Тюхин готовит новую программу вместе с Мариной Безбородовой, Светланой Дюдиной и Федором Костюковым, — сообщили в театре.
В концерте примут участие музыканты Елена Юдина (фортепиано), Валерий Цыцылин (ударные), Марина Маренчук (виолончель) и Вячеслав Калинин (гитара). Мультимедийное оформление от художников по свету Яны Сорокиной и Ольги Кувакиной.
Зрители также могут принять участие в театральной викторине или посетить фотозону и сфотографироваться на фоне театральных декораций.
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