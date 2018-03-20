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20 марта, источник: Комсомольская правда

В Беларуси закрыли единственный музей утюга

В музее были собраны сотни редких экземпляров утюгов, он проработал немногим более двух лет.

Источник: Комсомольская правда
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Как пишет газета «Вечерний Гродно» музей закрылся «в виду не надобности и не представления какого-либо культурного и просветительского значения».

Ранее создатель музея Олег Ерш рассказывал, что в месяц его посещает по 10−15 человек (билет на взрослого стоил 4 рубля). Этого не хватало, чтобы заплатить за аренду помещения (порядка 100 рублей). Первый год работы музея стал убыточным, поэтому владельцы всерьез подумывали о закрытии и переносе музея в Минск.

Музей утюга открылся 4 января 2016 года. Он состоял из двух залов. В главной экспозиции можно было увидеть более чем 300 утюгов. Спиртовые, газовые, электрические, угольные, с нагревательным элементом — вся мировая история нехитрого приспособления в небольшой комнате. Самому старому экземпляру было 400 лет. Во втором зале экспонировались предметы быта различных исторических эпох: патефоны и радиоприемники, кухонная утварь и многое другое.

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