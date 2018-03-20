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21:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Прах Стивена Хокинга будет захоронен рядом с Ньютоном и Дарвином

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

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Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

Человек с выдающимся чувством юмора, он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам.

Его книга «Краткая история времени», изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

Поминальная служба пройдет в Кембридже, городе который он очень любил, говорится в заявлении семьи Хокинга. Она состоится в пасхальное воскресенье, первого апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета.

Церковь эта расположена неподалеку от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет.

Информацию о поминальной службе разместили на сайте колледжа дети выдающегося ученого Люси, Роберт и Тим.

«Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города, — говорится в заявлении детей Стивена Хокинга. — Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей, как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций».

Похороны состоятся 31 марта. На них будут присутствовать родственники, друзья и коллеги Хокинга.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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