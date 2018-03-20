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21:47 (мск), источник: РИА Новости

Экс-модель Playboy попросила разрешения рассказать об отношениях с Трампом

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Экс-модель журнала Playboy Карен Макдугал подала в суд с требованием разрешить ей рассказать о прошлых отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении Макдугал в суд.

Источник: AFP 2018

Макдугал требует признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.

Предполагается, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждает, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.

Ранее аналогичный иск подала порноактриса Стефани Клиффорд, которая получила от адвокатов Трампа 130 тысяч долларов за молчание под угрозой штрафа в 20 миллионов долларов.

Обе женщины пытаются оспорить положения внесудебного соглашения и потребовать их пересмотра в суде.

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