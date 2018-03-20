Казахстанские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года

На яркой церемонии вручения наград премии «Выбор критиков-2018» в алматинском кинотеатре «Арман» собрались казахстанские кинематографисты, отличившиеся по мнению кинокритиков в 2017 году.

Члены Ассоциации кинокритиков РК вместе с известными режиссерами, актерами и продюсерами поочередно вскрывали конверты с именами победителей в 13 номинациях.



Самым интригующим моментом, как и на любой кинопремии, стало объявление победителей в номинации «Лучший фильм». Как призналась президент ассоциации Гульнара Абикеева, кинокритики долго спорили, какой из четырех номинантов на «Лучший фильм- комедия/боевик/экшн» («Когда ангелы спят», «Неделимое», «Келинка тоже человек», «Бизнес по-казахски в Америке») достоин награды.

В итоге картина «Когда ангелы спят» (режиссер Рашид Сулейменов, продюсеры Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова) победила с отрывом в два голоса.

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«Я до последнего момента не верила, что мы можем выиграть эту почетную награду. Это было неожиданностью для меня. В фильме затрагиваются серьезные темы, изъяны, которые, к сожалению, присутствуют в нашем обществе. Поначалу понимали, что рискуем, снимая об этом кино, боялись, но все-таки сделали этот проект. Награда Ассоциации кинокритиков- это признание того, что фильм удался», — сказала продюсер фильма Кулзира Айдарбекова.

Главные роли в фильме сыграли Кайрат Нуртас и Жулдыз Айдарбекова. Она же получила «Выбор критиков-2018» в номинации «Лучшая женская роль».

А номинацию «Лучший фильм — драма» выиграл фильм «Оралман» (режиссер Сабит Курманбеков), побеждавший в этом году на нескольких международных кинофестивалях.

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Чтобы претендовать на премию, режиссерам и продюсерам не нужно подавать никаких заявок. Кинокритики рассматривают все отечественные фильмы, которые выходят в кинопрокат или демонстрируются публично за прошедший год и номинируют наиболее интересные и заслуживающие внимания из них в 13 номинациях.

Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2014 года. Это независимая общественная организация. В неё входят 11 членов, среди которых известные эксперты кино: Гульнара Абикеева (президент ассоциации), Ольга Малышева, Дмитрий Мостовой, Тулеген Байтукенов, Олег Борецкий и другие.

Лучший фильм — драма

«Оралман» — Таниберген Хажиев, Ержан Ахметов.

Лучший фильм — комедия/боевик/ экшн

«Когда ангелы спят» — продюсеры Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова.

Лучший режиссер

Сабит Курманбеков — «Оралман».

Лучший сценарий

«Грязь большого города» — Нариман Туребаев, Талгат Шагамбаев.

Лучшая операторская работа

«Она» — Азамат Дулатов.

Лучшая работа художника-постановщика

«Оралман» — Рустем Одинаев.

Лучшая мужская роль

Дулыга Акмолда — «Оралман».

Лучшая женская роль

Жулдыз Айдарбекова — «Когда ангелы спят».

Лучшая мужская роль второго плана

Ерболат Оспанкулов — «Звонок отцу».

Лучшая женская роль второго плана

Данагуль Темирсултанова — «Келинка тоже человек».

Лучшая песня

91 «Mooz» — OST к фильму «91».

Лучшая музыка к фильму

Абулхаир Жараскан — «Неделимое».

Лучший короткометражный фильм