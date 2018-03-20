Казахстанские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Ассоциация кинокритиков Казахстана подвела итоги 2017 года в отечественном кинематографе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Ассоциация кинокритиков Казахстана подвела итоги 2017 года в отечественном кинематографе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На яркой церемонии вручения наград премии «Выбор критиков-2018» в алматинском кинотеатре «Арман» собрались казахстанские кинематографисты, отличившиеся по мнению кинокритиков в 2017 году.
Члены Ассоциации кинокритиков РК вместе с известными режиссерами, актерами и продюсерами поочередно вскрывали конверты с именами победителей в 13 номинациях.
Самым интригующим моментом, как и на любой кинопремии, стало объявление победителей в номинации «Лучший фильм». Как призналась президент ассоциации Гульнара Абикеева, кинокритики долго спорили, какой из четырех номинантов на «Лучший фильм- комедия/боевик/экшн» («Когда ангелы спят», «Неделимое», «Келинка тоже человек», «Бизнес
В итоге картина «Когда ангелы спят» (режиссер Рашид Сулейменов, продюсеры Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова) победила с отрывом в два голоса.
«Я до последнего момента не верила, что мы можем выиграть эту почетную награду. Это было неожиданностью для меня. В фильме затрагиваются серьезные темы, изъяны, которые, к сожалению, присутствуют в нашем обществе. Поначалу понимали, что рискуем, снимая об этом кино, боялись, но
Главные роли в фильме сыграли Кайрат Нуртас и Жулдыз Айдарбекова. Она же получила «Выбор критиков-2018» в номинации «Лучшая женская роль».
А номинацию «Лучший фильм — драма» выиграл фильм «Оралман» (режиссер Сабит Курманбеков), побеждавший в этом году на нескольких международных кинофестивалях.
Чтобы претендовать на премию, режиссерам и продюсерам не нужно подавать никаких заявок. Кинокритики рассматривают все отечественные фильмы, которые выходят в кинопрокат или демонстрируются публично за прошедший год и номинируют наиболее интересные и заслуживающие внимания из них в 13 номинациях.
Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2014 года. Это независимая общественная организация. В неё входят 11 членов, среди которых известные эксперты кино: Гульнара Абикеева (президент ассоциации), Ольга Малышева, Дмитрий Мостовой, Тулеген Байтукенов, Олег Борецкий и другие.
Лучший фильм — драма
«Оралман» — Таниберген Хажиев, Ержан Ахметов.
Лучший фильм — комедия/боевик/ экшн
«Когда ангелы спят» — продюсеры Кулзира Айдарбекова, Рая Адыганова.
Лучший режиссер
Сабит Курманбеков — «Оралман».
Лучший сценарий
«Грязь большого города» — Нариман Туребаев, Талгат Шагамбаев.
Лучшая операторская работа
«Она» — Азамат Дулатов.
Лучшая работа
«Оралман» — Рустем Одинаев.
Лучшая мужская роль
Дулыга Акмолда — «Оралман».
Лучшая женская роль
Жулдыз Айдарбекова — «Когда ангелы спят».
Лучшая мужская роль второго плана
Ерболат Оспанкулов — «Звонок отцу».
Лучшая женская роль второго плана
Данагуль Темирсултанова — «Келинка тоже человек».
Лучшая песня
91 «Mooz» — OST к фильму «91».
Лучшая музыка к фильму
Абулхаир Жараскан — «Неделимое».
Лучший короткометражный фильм
«Самал» — Шугыла Сержан.
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