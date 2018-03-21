Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старение

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert.

Исследователи из Сент-Луисского университета в США пришли к выводу, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. Однако этот процесс можно обратить с помощью витамина D, который способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее.