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00:23 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старение

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В США ученые изучили механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, при котором происходит преждевременное старение кожи и внутренних органов.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert.

Исследователи из Сент-Луисского университета в США пришли к выводу, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. Однако этот процесс можно обратить с помощью витамина D, который способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание, которое связано с генными мутациями и может проявиться у детей в возрасте двух-трех лет. Оно проявляется атрофией мышц, старением кожи, выпадением волос и потерей костной массы.

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