Иркутскстат: как изменилась в марте стоимость продуктов в Иркутской области
Специалисты Иркутскстата подсчитали, как в течение марта изменилась стоимость продуктов в городах Прибайкалья.
Специалисты Иркутскстата подсчитали, как в течение марта изменилась стоимость продуктов в городах Прибайкалья.
Так, в пределах двух рублей цены снизились на мясо. Теперь за килограмм говядины нужно будет заплатить 308 рублей 56 копеек, свинины — чуть больше 282-х рублей, охлаждённых кур — 144 рубля. Дешевле в магазинах также стали маргарин, творог, копчёная колбаса, подсолнечное масло, сыр, мука, гречка, рис и чай. А вот стоимость сливочного масла, наоборот, выросла. Теперь за килограмм придётся выложить на пять рублей больше — 545 рублей 53 копейки. Не намного, в пределах рубля, подорожали яйца, сметана и свежие овощи — картофель, капуста, лук, морковь.
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