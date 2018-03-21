Иркутскстат: как изменилась в марте стоимость продуктов в Иркутской области

Так, в пределах двух рублей цены снизились на мясо. Теперь за килограмм говядины нужно будет заплатить 308 рублей 56 копеек, свинины — чуть больше 282-х рублей, охлаждённых кур — 144 рубля. Дешевле в магазинах также стали маргарин, творог, копчёная колбаса, подсолнечное масло, сыр, мука, гречка, рис и чай. А вот стоимость сливочного масла, наоборот, выросла. Теперь за килограмм придётся выложить на пять рублей больше — 545 рублей 53 копейки. Не намного, в пределах рубля, подорожали яйца, сметана и свежие овощи — картофель, капуста, лук, морковь.