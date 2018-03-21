За хабаровский «Амур» продолжат играть трое нападающих

Источник: Восток Медиа

Мощных нападающих Богдана Потехина и Дмитрия Клопова пригласили в хабаровскую команду перед началом сезона 2017−2018. Хоккеисты проявили себя в регулярном чемпионате и сыграли за «тигров» в плей-офф. Как сообщает пресс-служба «Амура», на счету Потехина 12 очков в 48 играх «регулярки» и одна голевая передача в пяти играх плей-офф. Клопов заработал девять очков в 42 играх, а также принял участие в четырёх матчах плей-офф.

Дмитрий Кириллов присоединился к «Амуру» в декабре 2016 года. Всего за команду сыграл в трёх встречах, в которых отметился одной голевой передачей. В составе студенческой сборной России форвард стал победителем зимней Универсиады-2017. Нынешний сезон 27-летний хоккеист полностью пропустил из-за полученного в межсезонье повреждения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первым контракт с «тиграми» продлил Кирилл Рассказов. Новое соглашение с ним рассчитано на два года.