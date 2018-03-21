За хабаровский «Амур» продолжат играть трое нападающих
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы заключил новые контракты с нападающими Богданом Потехиным, Дмитрием Клоповым и Дмитрием Кирилловым. Все соглашения рассчитаны на один сезон.
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы заключил новые контракты с нападающими Богданом Потехиным, Дмитрием Клоповым и Дмитрием Кирилловым. Все соглашения рассчитаны на один сезон.
Мощных нападающих Богдана Потехина и Дмитрия Клопова пригласили в хабаровскую команду перед началом сезона 2017−2018. Хоккеисты проявили себя в регулярном чемпионате и сыграли за «тигров» в
Дмитрий Кириллов присоединился к «Амуру» в декабре 2016 года. Всего за команду сыграл в трёх встречах, в которых отметился одной голевой передачей. В составе студенческой сборной России форвард стал победителем зимней Универсиады-2017. Нынешний сезон 27-летний хоккеист полностью пропустил
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первым контракт с «тиграми» продлил Кирилл Рассказов. Новое соглашение с ним рассчитано на два года.
Как сообщало агентство, клуб могут оставить нападающий Алексей Бывальцев, вратарь Юха Метсола и даже главный тренер Андрей Мартемьянов.
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