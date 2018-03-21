Иконы для военных собирают хабаровчане
В Хабаровске проходит акция «Икона для воина». Продлится она до 8 апреля. Иконы собирает Покровский храм для войсковой части 98560, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске проходит акция «Икона для воина». Продлится она до 8 апреля. Иконы собирает Покровский храм для войсковой части 98560, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Идея провести необычную акцию возникла после того, как в храм обратились военнослужащие с просьбой оказать помощь в сборе икон для последующей передачи в молельную комнату, расположенную на территории части», — рассказали в
Иконы принимаются каждый день с 9:00 до 18:00 в иконной лавке Покровского храма. Адрес: улица Вологодская, 28 А (микрорайон «Пятая площадка»).
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