Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
9 игр для развития эмоционального интеллекта
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
45Состоялись выборы президента России
03:28 (мск), источник: Восток Медиа

С точностью до минуты: синоптики озвучили время начала весны в Приморье

Специалисты рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшие дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 753 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Восток Медиа

Приморские синоптики озвучили время прихода настоящей астрономической весны с точностью до минуты. К слову, уже сегодня в регионе начнётся постепенное потепление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 марта, день весеннего равноденствия — астрономическое начало весны. Специалисты определили точное время этого момента в Приморье 2 часа 15 минут 21 марта.. День равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов. Волна холода, охватившая Приморье в начале недели, долго не задержится.

Так, прошлая ночь под влиянием антициклона оказалась морозной. Однако уже днём воздух на большей территории прогреется до положительных значений. Столбик термометров покажет от +1 до +9 градусов. Только на северо-востоке останутся очаги холодного воздуха от 0 до −4 градусов. Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит −6…−9 градусов, максимальная днём +1…+4.

В четверг и пятницу, 22 и 23 марта, влияние антициклона на Приморский край сохранится, но атмосферное давление будет падать. Ожидается погода без осадков. Потепление продолжится, температурный фон повысится на 2−5 градусов.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Во второй половине недели в краевом центре станет теплее. Днём воздух будет прогреваться до +3… +6 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Избирком Приморья отправил в Москву окончательные итоги выборов
Дублёры хабаровского «СКА-Нефтяника» впервые стали серебряными
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
Швеция и Дания рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Умер экс-министр МВД Виктор Ерин
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь