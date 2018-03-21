С точностью до минуты: синоптики озвучили время начала весны в Приморье

Источник: Восток Медиа

Приморские синоптики озвучили время прихода настоящей астрономической весны с точностью до минуты. К слову, уже сегодня в регионе начнётся постепенное потепление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 марта, день весеннего равноденствия — астрономическое начало весны. Специалисты определили точное время этого момента в Приморье 2 часа 15 минут 21 марта.. День равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов. Волна холода, охватившая Приморье в начале недели, долго не задержится.

Так, прошлая ночь под влиянием антициклона оказалась морозной. Однако уже днём воздух на большей территории прогреется до положительных значений. Столбик термометров покажет от +1 до +9 градусов. Только на северо-востоке останутся очаги холодного воздуха от 0 до −4 градусов. Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит −6…−9 градусов, максимальная днём +1…+4.

В четверг и пятницу, 22 и 23 марта, влияние антициклона на Приморский край сохранится, но атмосферное давление будет падать. Ожидается погода без осадков. Потепление продолжится, температурный фон повысится на 2−5 градусов.