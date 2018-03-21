С точностью до минуты: синоптики озвучили время начала весны в Приморье
Специалисты рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшие дни.
Специалисты рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшие дни.
Приморские синоптики озвучили время прихода настоящей астрономической весны с точностью до минуты. К слову, уже сегодня в регионе начнётся постепенное потепление, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 21 марта, день весеннего равноденствия — астрономическое начало весны. Специалисты определили точное время этого момента в Приморье 2 часа 15 минут 21 марта.. День равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов. Волна холода, охватившая Приморье в начале недели, долго не задержится.
В четверг и пятницу, 22 и 23 марта, влияние антициклона на Приморский край сохранится, но атмосферное давление будет падать. Ожидается погода без осадков. Потепление продолжится, температурный фон повысится на 2−5 градусов.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Во второй половине недели в краевом центре станет теплее. Днём воздух будет прогреваться до +3… +6 градусов.
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