Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Как Малахов и Стриженова выглядели 20 лет назад
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Собчак передала Путину список из 16 фамилий
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
45Состоялись выборы президента России
03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Обязательными работами наказали должника в Хабаровском крае

В Амурске местному жителю придется 70 часов бесплатно трудиться на благо города. Такое наказание мужчина получил, потому что не выплатил вовремя уголовный штраф, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По информации ведомства, амурчанина осудили за незаконно проникновение в жилище. Он должен был заплатить 7 тысяч рублей уголовного штрафа. Пристав рассказал мужчине о том, что грозит ему в случае уклонения от этой обязанности, однако тот предпочел ничего не делать.

После пристав обратился в суд с представлением о замене наказания. В итоге вместо штрафа должнику назначили обязательные работы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Общество охраны природы поможет хабаровчанам с раздельным сбором мусора
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
Швеция и Дания рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Умер экс-министр МВД Виктор Ерин
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь