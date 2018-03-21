Обязательными работами наказали должника в Хабаровском крае

По информации ведомства, амурчанина осудили за незаконно проникновение в жилище. Он должен был заплатить 7 тысяч рублей уголовного штрафа. Пристав рассказал мужчине о том, что грозит ему в случае уклонения от этой обязанности, однако тот предпочел ничего не делать.