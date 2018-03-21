Обязательными работами наказали должника в Хабаровском крае
В Амурске местному жителю придется 70 часов бесплатно трудиться на благо города. Такое наказание мужчина получил, потому что не выплатил вовремя уголовный штраф, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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