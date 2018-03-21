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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Студент из Приморья обличает коррупцию в России

Евгения Голодненко, cтудента ВГУЭС, пригласили выступить с докладом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, сообщили DEITA. RU в вузе.

Источник: ДЕЙТА

Там с 9 по 13 апреля пройдёт ХХV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Как проходил экспертный отбор участников, и о чём будет говорить с московской трибуны студент из Владивостока, рассказал в интервью сам конкурсант:

Евгений зачитает доклад по теме «Проблемы противодействия коррупции в России». В своей работе он делает анализ российского законодательства на предмет его коррупциогенности и показывает характерные проявления коррупции на протяжении истории страны и в наши дни.

«Чтобы плодотворно всё успевать в различных сферах, я каждое воскресенье составляю список дел на неделю, которые мне необходимо совершить. И проснувшись в понедельник, я следую этому расписанию всю неделю, лишь внося поправки. Время всегда принадлежит тем пунктам, которые были созданы у меня в голове.

Это называется — дисциплина. Она должна быть во всём, ведь без неё человек теряет способность держать себя в постоянном движении. Проще говоря, я сдал себя в долгосрочную аренду своему расписанию, — отмечает Евгений.

Михаил Грач.

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