Сегодня в Башкирии обещают плюсовую температуру воздуха
Сегодня днем в Башкирии прогнозируется 0,-5°, а по югу до +5°.
Сегодня днем в Башкирии прогнозируется 0,-5°, а по югу до +5°.
Об этом сообщил Башгидромет. По информации синоптиков, будет без осадков, в отдельных южных районах слабый снег и слабый гололед. Ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Также прогнозируется туман.
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