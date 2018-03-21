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03:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске благоустроят набережную

Жители сами выбрали этот объект 18 марта.

Итоги народного голосования по выбору общественного пространства для благоустройства подвели в Амурске. Горожане довольно активно отдавали свои голоса за предложенные объекты, которые должны будут подвержены благоустройству в первую очередь.

 — В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году мы начали благоустройство придворцовой площади. Мы думали, что завершим ее в нынешнем, однако, жители решили иначе — для преобразований была выбрана городская набережная, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» главный специалист управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства Амурского муниципального района Ольга Блинова.

Всего в голосовании приняли участие 8712 человек. Согласно рейтингу, общественные пространства распределились следующим образом: на первое место жители вывели проект по благоустройству городской набережной — 3531 голос, затем городской парк — за него проголосовали 3453 человека. Что касается придворцовой площади, то она стала третьей в народном рейтинге — 1536 голосов. И 192 голоса отошли территории, прилегающей к одному из многоквартирных домов Амурска.

 — Дизайн-проект выбранного пространства есть, деньги уже тоже готовы выделить. Осталось дождаться соглашения и объявить конкурс на выполнение работ. Кстати, еще нужно определить в какой части набережной начнется благоустройство в первую очередь, и как теперь распределятся деньги на преобразование площади, которую мы начали благоустраивать в 2017 году, — добавила Ольга Блинова. Так, согласно проекту, на территории набережной планируют установить дополнительное освещение, малые архитектурные формы, биотуалет, а также отремонтировать лестницы и оформить декоративные сооружения.

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