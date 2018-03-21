День счастья во Владивостоке отметили необычной акцией
На набережную Спортивной гавани вышли волонтеры города.
На набережную Спортивной гавани вышли волонтеры города.
В Международный день счастья волонтеры молодежного ресурсного центра Владивостока вышли на Спортивную набережную, чтобы поздравить жителей и гостей, подарив всем прохожим обнимашки и веселое настроение, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Как рассказала главный специалист по социальной работе с молодежью Анастасия Ештокина, «день счастья» отмечается во всем мире с 2013 года, но во Владивостоке его не праздновали ни разу.
«Зима никак не желает отпускать наш город. Поэтому мы и решили организовать нечто веселое и позитивное для жителей и гостей Владивостока. Поднять настроение и подарить частичку счастья любому прохожему», — отметила Анастасия.
На бумажных смайлах волонтеры предлагали написать главные слова, олицетворяющие ощущение счастья.
Стоит сказать, что все прохожие отнеслись к акции позитивно. Жители охотно делились своими эмоциями с организаторами.
«Жить на берегу Тихого океана…», «Счастье это просто жить», «Когда близкие и родные рядом и здоровы счастье», — вот лишь некоторые ответы горожан.
Стоить отметить, что, помимо соотечественников, среди опрошенных были гости из Японии, Южной и Северной Кореи, Китая и даже туристы из США.
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