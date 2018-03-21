День счастья во Владивостоке отметили необычной акцией

Источник: VLADNEWS

В Международный день счастья волонтеры молодежного ресурсного центра Владивостока вышли на Спортивную набережную, чтобы поздравить жителей и гостей, подарив всем прохожим обнимашки и веселое настроение, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как рассказала главный специалист по социальной работе с молодежью Анастасия Ештокина, «день счастья» отмечается во всем мире с 2013 года, но во Владивостоке его не праздновали ни разу.

«Зима никак не желает отпускать наш город. Поэтому мы и решили организовать нечто веселое и позитивное для жителей и гостей Владивостока. Поднять настроение и подарить частичку счастья любому прохожему», — отметила Анастасия.

С шариками, вырезанными смайликами и настоящими улыбками ребята спрашивали у гуляющих горожан, знают ли они о таком дне и, что для каждого из них означает быть счастливым.

На бумажных смайлах волонтеры предлагали написать главные слова, олицетворяющие ощущение счастья.

Стоит сказать, что все прохожие отнеслись к акции позитивно. Жители охотно делились своими эмоциями с организаторами.

«Жить на берегу Тихого океана…», «Счастье это просто жить», «Когда близкие и родные рядом и здоровы счастье», — вот лишь некоторые ответы горожан.