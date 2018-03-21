На Транссибирском арт-фестивале выступит скрипачка-вундеркинд

«В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца с Новосибирским академическим симфоническим оркестром выступят 11-летняя скрипачка Лея Чжу, лауреат престижных конкурсов, которую называют “принцессой скрипки”, и мэтр дирижирования Жан-Клод Казадезюс», — говорится в сообщении.

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В рамках программы фестиваля состоится концерт «Vive la France!», на котором прозвучат «Фантастическая симфония» Берлиоза, прелюдия Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна» и виртуозная фантазия «Кармен» Бизе-Ваксмана. Солисткой в последней выступит Лея Чжу.

Сольный дебют «принцессы скрипки» состоялся в четыре года перед аудиторией в несколько тысяч человек в «Сити-холле» Ньюкасла, в шесть лет она отправилась в первый европейский тур: в девяти городах Испании Лея Чжу выступила с лос-анджелесским «Классическим концертным оркестром». Ее концерты проходят в Великобритании, России, Бельгии, Испании, Италии, Греции, Австрии, Израиле и других странах мира. Среди наград скрипачки — I премия XVI Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве и гран-при конкурса «Юные виртуозы 2015» в Болгарии.

Жан-Клод Казадезюс обучался дирижированию у Пьера Дерво и Пьера Булеза. Главный дирижер Парижской оперы и Оперы Комик с 1969 года; сооснователь и руководитель Национального оркестра Страны Луары (1971 год); основатель (1976 год) и более 40 лет главный дирижер Национального оркестра Лилля, с которым он выступал в 33 странах. Казадезюс с 2000 года возглавляет французскую ассоциацию продвижения современной музыки «Musique Nouvelle en Liberté». С 2016 года является президентом Высшей школы музыки и танца Лилля. В качестве приглашенного дирижера работал в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.