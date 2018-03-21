Головкин сравнил «Канело» с Усэйном Болтом

Источник: Kazinform

Головкин рассказал о подготовке к предстоящему реваншу с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и поделился мнением о внесении некоторых корректив.

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— Всё хорошо. У нас есть большой план на второй бой, мы усердно работаем, начались спарринги.

— Что бы ты хотел изменить, улучшить перед реваншем?

— Я не хочу менять многое, потому что я выиграл первый бой. Я уверен в этом. До этого «Канело» никогда не бегал, но в нашем первом бое он бегал, как Усэйн Болт! Возможно, что-то менять нужно ему.