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07:37 (мск), источник: Kazinform

Головкин сравнил «Канело» с Усэйном Болтом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) дал интервью журналисту ESPN Deportes Бернардо Осуне, сообщает Sports.kz.

Источник: Kazinform

Головкин рассказал о подготовке к предстоящему реваншу с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и поделился мнением о внесении некоторых корректив.

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 — Всё хорошо. У нас есть большой план на второй бой, мы усердно работаем, начались спарринги.

 — Что бы ты хотел изменить, улучшить перед реваншем?

— Я не хочу менять многое, потому что я выиграл первый бой. Я уверен в этом. До этого «Канело» никогда не бегал, но в нашем первом бое он бегал, как Усэйн Болт! Возможно, что-то менять нужно ему.

Напомним, первый бой состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш состоится 5 мая там же.

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