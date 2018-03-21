Качество воздуха снизилось в семи городах Казахстана в среду

В Астане, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
В Актау, Актобе, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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