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07:27 (мск), источник: Kazinform

Качество воздуха снизилось в семи городах Казахстана в среду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Метеорологические условия в среду, 21 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере семи городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

В Астане, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

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В Актау, Актобе, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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