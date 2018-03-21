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07:33 (мск), источник: Kapital.kz

Всемирный банк предрек миграцию 143 млн человек из-за климата

Проблема внутренней миграции, вызванной изменением климата, недооценивается экспертами и правительствами стран, которые могут столкнуться с ее последствиями в ближайшие 30 лет, считают аналитики Всемирного банка.

Исследование «Надвигающаяся буря: как изменение климата влияет на внутреннюю миграцию» опубликовано на сайте организации, пишет РБК.

Основная причина внутренней миграции (люди переезжают жить не в соседние страны, а в более благополучные районы своей страны) — медленное изменение климата, которое вызывает недостаток чистой воды, приводит к засухам и другим природным катаклизмам, неурожаям и недостатку продуктов.

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В зоне риска три мировых региона — страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Латинская Америка, где климатические изменения уже вынуждают людей искать более пригодные для жизни районы. Население этих мест составляет 55% жителей всех развивающихся стран мира, указывают эксперты.

Если мировое сообщество не обратит пристальное внимание на проблему, к 2050 году около 86 млн человек в странах Африки, 40 млн в Южной Азии и 17 млн жителей стран Латинской Америке покинут места, где они сейчас живут, — прибрежные районы, которые часто страдают от штормов, расположенные в низменностях города, которым может угрожать затопление, высокогорья, которые испытывают недостаток в воде для земледелия, и так далее.

В зоне риска — наиболее бедные и незащищенные жители, которые устремятся в крупные города и районы, где климатические условия более благоприятны для земледелия: например, такие, как южное нагорье между Бангалором и Ченнаи в Индии, плато рядом с Мехико или район Найроби, столицы Кении.

Что может сделать правительство.

Значительно снизить негативные последствия такой миграции помогут понимание миграционных процессов, целенаправленные инвестиции и снижение уровня выбросов парниковых газов, отмечают эксперты Всемирного банка.

Они призывают правительства стран, которые находятся в зоне риска, начать разрабатывать меры, которые помогут мигрантам адаптироваться в новых местах, — разрабатывать программы по трудоустройству и обучению тех, кто приезжает в благополучные края, вносить изменения в законодательство, защищать права живущих в районах, которые могут стать центром притяжения мигрантов.

Если процессами внутренней миграции разумно управлять и рассматривать их в стратегическом контексте, перемещение людей может стать новым стимулом к развитию регионов, отмечает Всемирный банк. Одновременно организация призывает мировое сообщество совместно решать проблему снижения выбросов парниковых газов. Это, как считают специалисты организации, поможет замедлить и сократить миграцию.

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