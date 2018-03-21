Бывшему ректору ДВФУ Сергею Иванцу не дали покинуть Владивосток

Источник: Восток Медиа

Дело бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца всё-таки будут рассматривать во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Коммерсант». Фигурант громкого коррупционного скандала хотел судиться в Москве — но в этом ему отказали.

Верховный суд России решил вопрос с территориальной подсудностью дела бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца. Его подозревают в организации махинаций с деньгами университета.

В конце прошлого года дело Иванца начали рассматривать по существу — но сразу же перенесли заседание на неопределённый срок. Это произошло из-за того, что адвокаты решили изменить место рассмотрения дела. Сейчас коррупционный скандал рассматривает в закрытом режиме Тихоокеанский флотский военный суд Владивостока. Защитники бывшего ректора и его предполагаемых подельников попытались перенести рассмотрение дела в Москву. Причина у них была веская: большинство участников криминальной истории проживает в столице, так что изменение подсудности было бы логичным шагом.

Ходатайство адвокатов рассматривал Верховный суд России. Там адвокатам отказали, сославшись на позицию одного из фигурантов дела — бывшего проректора ДВФУ Алексея Цхе. Это единственный из подозреваемых, который не просил судиться в Москве — решение по данному вопросу он оставил на усмотрение суда. Так как для изменения суда все фигуранты должны единогласно попросить об этом, то ходатайство адвокатов «завернули».

Сергея Иванца и его пятерых предполагаемых сообщников подозревают в растрате 53 миллионов рублей при реализации программы «Электронный университет». По версии следствия, в 2015 году экс-ректор ДВФУ оплатил подрядчику невыполненные по факту работы. Представители обвиняемых полагают, что такое решение приняли не из-за корысти, а из-за давления руководства Минобрнауки. От вуза требовали израсходовать остатки федеральных субсидий — или вернуть их.

Теперь Иванца, бывших проректоров Алексея Цхе, Виктора Атаманюка и Игоря Сиротина подозревают в особо крупной растрате (статья 160 Уголовного кодекса). Их сообщниками следователи считают экс-руководителей фирмы-подрядчика — Сергея Карлявина и Никиту Смурова.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что уголовное дело на экс-ректора ДВФУ завели в марте 2016-го. Тогда же его задержали силовики. Ещё через некоторое время его отстранили от должности. Прошлым летом с Иванца сняли часть обвинений.