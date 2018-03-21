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09:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутской области приглашают на приём к главному налоговику региона

Личный приём граждан проведёт руководитель УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев с 10.00 до 12.00 28 марта 2018 года в приемной президента РФ в Иркутске по адресу: ул. Ленина, д. 1а (вход со стороны ул. Сухэ-Батора).

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба управления, записаться на приём можно по телефону: (3952) 28−94−71. При обращении необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, суть поднимаемой проблемы и другие сведения о себе, необходимые для подготовки обоснованного ответа на обращение гражданина. На приёме при себе необходимо иметь паспорт.

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