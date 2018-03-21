Жителей Иркутской области приглашают на приём к главному налоговику региона

Как сообщает пресс-служба управления, записаться на приём можно по телефону: (3952) 28−94−71. При обращении необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, суть поднимаемой проблемы и другие сведения о себе, необходимые для подготовки обоснованного ответа на обращение гражданина. На приёме при себе необходимо иметь паспорт.