Жителей Иркутской области приглашают на приём к главному налоговику региона
Личный приём граждан проведёт руководитель УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев с 10.00 до 12.00 28 марта 2018 года в приемной президента РФ в Иркутске по адресу: ул. Ленина, д. 1а (вход со стороны ул. Сухэ-Батора).
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