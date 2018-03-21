Во Владивостоке с 23 марта изменится движение электропоездов
Это связано с глобальной реконструкцией туннеля имени Сталина.
Это связано с глобальной реконструкцией туннеля имени Сталина.
Во Владивостоке в связи с глобальной реконструкцией туннеля имени Сталина с 23 марта движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы «Третья Рабочая» временно прекращается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Планируется, что движение по этим маршрутам возобновится 20 апреля. В тоже время, в целях сохранения движения этих электропоездов, маршрут их следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока. Таким образом, с 23 марта изменяется маршрут следования следующих пригородных электропоездов:
— № 6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:
Первая Речка 08:04, Моргородок 08:08, Вторая Речка 08:12, Седанка 08:21, Океанская 08:28, Садгород 08:35, Угольная 08:44, Совхозная 08:52, Надеждинская 08:58, Сиреневка 09:10, Кипарисово 09:23 (прибытие).
— № 6326, сообщением Надеждинская — Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток — в 19 часов 57 минут.
Напоминаем, что информация о всех возможных изменениях в графике движения доступны в бесплатно мобильном приложении «ПРИГОРОД».
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