Александр Бурков выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста сборной СССР Юрия Шаталова

Накануне, 20 марта, скончался воспитанник омского хоккея, двукратный чемпион СССР, чемпион мира и Европы в 1974 году Юрий Григорьевич Шаталов.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразил врио губернатора Омской области Александр Бурков. В своей речи глава региона назвал Юрия Шаталова достоянием России.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Ушел из жизни человек твердого характера и невероятной силы воли, настоящий патриот своей страны и спортсмен с большой буквы. Всю свою жизнь он был предан отечественному хоккею. Каждое его появление на льду было настоящим праздником для болельщиков и гарантировало красивую игру. Такие люди, как Юрий Григорьевич, гордость и достояние России. Его имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Память о Юрии Григорьевиче Шаталове будет жить в сердцах всех, кто его знал.

Добавим, что Юрий Шаталов родился 3 июня 1945 года в Омске. Он начал выступать за предка омского «Авангарда», команду «Спартак» в 16-летнем возрасте. В составе московских ЦСКА и «Крыльев Советов» Юрий Шаталов дважды выигрывал чемпионат СССР. В 28 лет его пригласили в сборную СССР. В составе сборной в 1974 году он играл на позиции защитника и стал чемпионом мира и Европы. В команде на тот момент играли и такие легендарные игроки как Владислав Третьяк и Валерий Харламов.